MÜNCHEN Per Losverfahren wurden heute die 50 Presseplätze für den NSU-Prozess in München vergeben. Dieses Vergabeverfahren wurde wegen eines Widerspruchs gegen die ursprüngliche Akkreditierungsliste nötig, führt aber auch dazu, dass viele seriöse Pressevertreter, so auch der technisierte Kinderfresser, nicht bei der Verhandlung zugelassen sind. Im Folgenden eine Liste wichtigsten Medien, die auch keinen Platz im Gerichtssaal ergattern konnten:

Schöner Wohnen

Bäckerblume

Horse & Hound

Micky Maus Magazin

Apotheken Umschau

Power Play

Homeshopping24

Peter Moosleitners interessantes Magazin

pop Rocky

Die Welt

Die Zeit

Die Hard

Unser Kommentar: Schlicht ein Skandal!